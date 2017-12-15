誆叫妹不給錢 4煞擄人討錢重返現場被逮

2017-12-15 13:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕廖姓計程車運將下班叫傳播妹喝酒陪唱，卻遭對方指控積欠4000元，林姓傳播妹約運將面交討錢，林女找來中華統一促進黨黃姓、劉姓份子等4煞敲竹槓，運將到了約定的新北市板橋處，卻當街被擄走，民眾驚睹報警，廖男遭押走1小時內，遭電擊、逼迫學狗爬，被打得全身是傷，交出身上6000元後遭惡煞丟包；惡煞犯案後，還開回現場，被眼尖警方發現，當場攔車，在車上搜出衝鋒槍、手槍，全被帶回法辦，被逮時不復犯案時的兇狠。

警方調查，44歲的廖姓計程車運將，10日上午在蘆洲住處叫了2名傳播妹陪酒唱歌，雙方言明1小時1000元價碼，時間到了運將「加時」4小時，林姓傳播妹原本說不收他「加時費」，但事後卻又打電話向廖姓運將要錢，還說「叫妹不給錢」犯大忌，雙方在電話中談妥再給4000元，運將與對方約在板橋交錢，但林女卻私下找來另名林姓女友人及統促黨黃姓、本省掛劉姓男子到場，打算敲詐教訓對方，12日上午，雙方就約在板橋南雅西路二段路邊還錢。

監視器畫面拍下，廖姓運將到達後把計程車停靠路旁，一輛自小客車埋伏在計程車的後方，林姓傳播妹與女友人早在對街「待命」，看到運將出現，穿越馬路跑到計程車副駕駛座，運將不疑有他，拉下車窗跟兩女交談，接著突然後方的自小客車下來兩名男子，手上還拿著槍，凶神惡煞的走到計程車駕駛座旁，用槍抵著廖男要他下車，廖男見對方持槍，心都涼了半截，只好乖乖配合下車，但走到車後立刻被兩人拳打腳踢押上車，開車揚長而去，丟下計程車在現場。

熱心的目擊民眾發現計程車司機被毆打還被挾持上車，立刻記下車號撥打電話報警，板橋警方趕到現場，根據車號展開攔截圍捕，4名惡煞開車載著被害人一路由新北環快到三重一處停車場後，在車上拿出電擊棒恐嚇被害人，逼他下車後學狗爬，還輪流出拳教訓被害人，造成他頭部、下顎、耳朵及肩膀多處受傷，冷血的林女則在旁用手機攝影，行徑相當囂張惡劣，被害人交出身上的6000元給傳播妹後，眾人才收手把運將丟包在現場，黃姓主嫌開車載林女等人打算回土城住處。

短短一小時4人拿到錢歡天喜地有說有笑，還刻意開車經過押人的板橋南雅西路二段現場，被眼尖的員警發現，板橋警分局快打警力速度飛快，瞬間把黃嫌等人的車團團包圍，員警舉槍喝令車上4人高舉雙手通通下車，趴在地上，其他警力則分別搜身及搜車，監視器清楚拍下，支援警力就像潮水般湧入，讓4名惡煞根本不敢妄動。

警方查出，原來動手打人的男子大有來頭，他是竹聯幫新生代冒出頭的人物，年僅30歲就有多項前科，更加入統促黨，與友人在北市精華地段開設資產管理公司，以合法掩護非法，實際上則從事暴力討債的勾當，被害人從北到南、各行各業都有，這次是他的林姓女友人打電話向他求助，於是黃男找來一樣有黑道背景的劉男，拿著衝鋒槍、左輪手槍、電擊棒、西瓜刀、蝴蝶刀及手指虎等到現場押人討債。

警方說，4人被捕時還喊冤說是對方欠錢，還向傳播妹嗆自己是黑道，因為氣不過才會出面教訓他，警方偵詢後將4人依刑法妨害自由、傷害及槍砲等罪移送地檢署偵辦，另黃姓及劉姓男子另涉組織犯罪，也一併移由新北刑大接續偵辦。