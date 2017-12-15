出國旅遊為友代購 他浮報帳單吃官司

2017-12-15 12:19

〔記者楊政郡／台中報導〕32歲徐男到日本採買，為友人代購DYSON吸塵器一組，雙方原約定實報實銷，徐為了賺點走路工，買了較低價簡易型6萬多日幣，回來浮報8萬多日幣，實賺4千多新台幣，可是友人很內行一直要求看稅單、看定價，還比對產品型號，最後徐男坦承買了較低價產品，檢方依詐欺罪起訴。

起訴書指出，104年5月徐男主動打電話給蔡男，表示他要去日本採購，可以代為購買商品，蔡即委託購買DYSON吸塵器一組，型號DC-74MC，初步估算約為新台幣2萬800元，加上徐男要求超重費1000元，總計2萬1800元，蔡某則匯款3萬給徐，表示實報實銷，且蔡還叮囑到現場，拍照傳送現場賣價，再決定是否購買。

徐某與賴姓友人一起到了日本，在日本千葉原電器公司，沒拍照直接就買了

DYSON吸塵器一組，型號DC-74MH（型號不同，其附贈吸頭數量少），現場結帳是日幣6萬8593元（免稅價），翌日立即傳簡訊給蔡說買了日幣8萬多，傳送包裝照片給蔡。

回台後蔡開箱發現型號不對，此為較低價款式，徐則堅持花了8萬多日幣，折合新台幣2萬800元，蔡一提出發票或收據，徐則告知該型號售價是日幣7萬3440元（來自日本商家官網價錢），而加上稅金後結算新台幣是2萬621元，他沒有辦理退稅，又騙蔡某價前是含稅的。

回台超過兩星期了，雙方還在吵價錢，徐某才坦承是買了日幣6萬8593元的機種，但還是誆稱，還要加8%的稅金，蔡某進一步要求他要實際看到稅單，因為徐拿不出繳稅單，才發送給蔡實際的購買憑證，企圖騙點走路工而詐騙。