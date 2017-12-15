引狼入室！給準女婿工作 卻被侵占名錶、鑽戒 連房子都被燒

2017-12-15 11:21

［記者楊政郡／台中報導］30歲林男在王姓同居女友引介到準岳父當舖上班，竟恩將仇報！除侵占典當物挪去質押借款190萬，還盜刷信用卡約6萬元、竊錄王女談話，甚至放火燒了王女公寓，造成王女多處二度燒傷、呼吸道傷害等，台中地院依殺人未遂罪、侵占罪、背信罪、妨害秘密罪等判8年6月，及得易科罰金刑2年。

台中地院判決書指出，林男在104年與王女同居，且經王女介紹到准岳父的合榮當鋪（久大集團旗下分店之一）當夥計，負責管理及保管流當品。

但取得准岳父們信任後，106年因他私下經營鐘錶買賣有資金需求，同年4月從合榮當鋪，以重新為流當品拍照為由，拿走百達翡麗手表1只，又從天一當鋪（久大集團旗下分店之一）也以重新拍照為由，拿走勞力士手表1只，又從天一當鋪向吳姓店長騙稱有人要購，而取走3.26克拉男鑽戒指1只，結果林男把3件流當品，拿去向網友質借190萬元，供己花用。

而林男在夥計間傳出上述侵占及背信情事，他與王女感情生變，竟還利用身邊持有王女信用卡，連續小額盜刷50幾筆近6萬元的遊戲點數等消費。

而為了掌控王女對他的感情變化，竟利用王女家中安裝監視器在監視家中寵物，他則安裝「XMeye」（監控眼），而密錄王女家中生活影像，把王女與其大嫂談及，對林某頗有抱怨之對話，秘錄後存擋。

更嚴重的，同年5月9日凌晨5時許林男到王女大墩路住處，結果王女反鎖家門，林男非常生氣，竟去買了兩瓶松香水，回到王女六樓公寓，不顧王女在內睡覺，倒進大門後點火，造成睡覺中王女嗆傷、多處二度燒傷及呼吸道傷害，台中地院判8年6月，及得易科罰金刑2年。