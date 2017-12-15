僑委會前委員長涉貪被通緝11年 返台二審再判無罪

2017-12-15 11:15

〔記者楊國文／台北報導〕前僑委會委員長祝基瀅，被控挪用僑委會下設的民間組織「世界華商經貿會議」款項，支付太太的出國旅費共39萬多元，全案曝光後，2003年被北檢依利用職務詐取財物、背信罪起訴，2004年因滯美拒返國受審被通緝達11年，直到前年回國歸案，但台北地院認為祝基瀅偕妻出國是為了公務，無貪污犯意，判他無罪，全案上訴後，高等法院今仍判祝無罪，可上訴。因祝一、二審均獲無罪，檢方上訴可能性小，可望獲無罪確定。

現年82歲的祝基瀅畢業自台大經濟系、政大新聞所，也是美國南伊利諾大學新聞學博士，擔任過加州大學傳播學教授，李登輝擔任總統時期，拔擢他出任僑委會委員長。

高等法院院判決認為，詐欺取財的要件是意圖將財物據為己有，但祝基瀅到案後強調，他偕妻子出訪僑社等地，「對聯繫僑胞感情有所助益」，並不是為了私人旅遊目的，所以華商會議補助該筆款項，也並不違反華商會議的業務及經費運用目的，綜合相關事證後，審酌祝基瀅主觀上沒有詐欺取財意圖，今仍判他無罪。

特別的是，祝基瀅在一審審理期間滯留美國、拒不到案，還曾寫信給法官，稱自己年邁體衰，不適合長途飛行，希望法院不要再傳喚他，但法院去函要求他出具醫療證明，祝基瀅卻又拿不出就醫紀錄，法院據此認定祝無正當理由卻不到庭應訊，2004年對他發佈通緝。