警方要用一根吸管破竊案 卻遭檢方打臉

2017-12-15 10:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣吳姓及林姓男子涉嫌竊取1部小貨車後，開贓車到員山公墓天主教區內，將小貨車上物品全部傾倒，並將車遺留在現場，警方在車內找到疑似吳男喝過的鋁箔包吸管，也在吸管內驗出吳的DNA，據此依竊盜罪嫌送辦。但檢方認為，鋁箔包吸管驗出DNA，只能證明吳男僅在該處喝過飲料，不能證明竊盜犯行，全案不起訴處分。

不起訴書指出，29歲吳姓男子與另名在逃的林姓男子，涉嫌於今年1月19日凌晨2點，騎乘機車到宜蘭市民權新路，以不明工具竊走1輛小貨車，吳姓被害人發現後立即報警，警方追查發現，吳嫌將贓車開到員山公墓天主教區內，傾倒車上所有物品，並將車輛遺留在現場，採集車內置物架下方鋁箔包吸管時，也驗到吳嫌的DNA。

吳男於偵查時表示，他不認識被通緝的林嫌，事發當天他是騎車到員山的天主教區，並不是開贓車前去，因為他被通緝，有朋友找他去教區講事情，當天有帶鋁箔包飲料，喝完就隨意丟棄。

檢方認為，依據案發當天的監視器，2名犯嫌作案時因戴著安全帽，無法辨識容貌，車內置物架下方的鋁箔包吸管雖有吳嫌的DNA，但只能證明吳男曾在該處喝飲料，吳姓告訴人也證稱，犯嫌作案用的機車，確實是林嫌在使用，但現在不知人在何處，無法證明吳男的竊盜犯行，全案不起訴處分。