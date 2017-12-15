蘆竹惡火奪6命 矽卡董事長、廠長各以100萬元交保

蘆竹矽卡惡火致6死，48歲董事長陳宏如、47歲廠長謝朝怡涉業務過失罪嫌，訊後諭令各以100萬元交保。（記者魏瑾筠攝）

2017-12-15 09:55

［記者魏瑾筠／桃園報導］蘆竹矽卡公司員工宿舍昨凌晨發生大火，釀越籍移工6死5傷慘劇，檢警漏夜調查，桃園地檢署訊後認定該公司48歲董事長陳宏如、47歲廠長謝朝怡涉業務過失致死罪嫌，諭令100萬元交保，並限制出境；另，桃檢將會同桃園市政府消防局等單位，進行二度勘驗，儘快釐清失火原因。

檢方漏夜偵訊矽卡公司48歲董事長陳宏如、47歲廠長謝朝怡，以及自火場逃出的越南籍男性移工22歲陳文利、29歲潘黎成及30歲朱庭武，釐清矽卡公司宿舍搭建管理、內部設施、火災原因等，訊後認陳宏如、謝朝怡涉犯「刑法」業務過失致死罪嫌重大，分別諭令100萬元交保，並限制出境。

昨日凌晨桃園市蘆竹區，生產汽車隔熱防爆膜的矽卡公司起火，雖有5名移工分別衝過火海和跳窗逃生，但仍有6人逃生不及，死者全是越南來台打拚賺錢的移工；桃園地檢署主任檢察官謝雯璣、檢察官洪鈺勛，昨晚間與法醫前往桃園市立殯儀館進行相驗，初步認定31歲馮重俊、22歲陳紅水、22歲裴英忠、25歲黃庭預、21歲阮重義及20歲陳文廌等6名死者均為火災、嚴重燒灼休克致死。

因6人身軀已燒損高度碳化，無法辨認身分，檢察官相驗後，已採取遺體檢體及3位死者家屬口腔棉棒，送往法務部進行DNA型別鑑定及建檔，並指示警方通知其他死者家屬儘速來台，配合進行鑑定比對。