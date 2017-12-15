高雄小港民宅失火 1人葬身火窟

2017-12-15 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市小港區於14日深夜傳出民宅失火，現場傳出有人受困，警消獲報趕緊前往救援，雖然很快就撲滅火勢，但事後發現屋內有一人葬身火窟。

這起火警是發生在14日晚間10點多，地點位於高雄小港的一棟透天民宅。據《蘋果日報》報導，該處位於店陽街，民眾報案時就指出現場有人受困，消防人員也趕緊前往灌救。

報導指出，雖然火勢很快就被撲滅，但消防人員在清理火場時發現，屋內有一人不幸葬身火窟，性別仍未確定，目前警方正釐清起火原因。