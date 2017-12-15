幼時受虐、長大呼麻 法官：令人同情免入獄

2017-12-15 00:03

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓男子呼麻成癮，竟異想天開，自荷蘭進口大麻種子自行栽種，並購買溫濕控制器、打氧機、酸性鎮定劑等種植大麻設備，收成後再烘乾研磨吸食，被檢方依違反走私、毒品、藥事等罪起訴；承審法官發現，李男幼時遭哥哥虐待，輕生未果，為紓壓而呼麻，其情可憫，符合減刑條件，且所種植的大麻又僅供一人單次施用，情節輕微，考量呼麻是「病患性」行為，給予緩刑4年。

李男在網路上查詢種大麻步驟，再以7373元從荷蘭網購大麻種子，透過國際郵包輸入台灣，今年1月間，購置栽種大麻的溫濕控制器、打氧機、加熱板、黑土、小蘇打粉、過濾器、木醋液、快速酸性鎮定劑、生化棉、肥料、發泡煉石、水耕設備、烘乾架、塑膠盤等設備。

他先將大麻種子置於岩棉及發泡煉石，配合泡水、打氧、日光燈照，發芽後持續泡水、打氧、並以ＨＰＳ燈管每日照射12小時，以水耕法栽種，待成株開花，再剪裁大麻葉及花蕊，放在烘乾架上風乾，研磨或剪碎當菸草吸食，一條鞭製造，未假手他人。

今年4月間第一次收成，李男才吸食完就被檢警查獲，他承認全部犯行，還主動供出大麻種子的來源，配合調查。

士林地院法官探究犯罪背景，得知李男幼時遭胞兄精神及肉體侵害，欲輕生未果，而施用大麻紓壓，且其身心受創，長期無業，脫離社會而行為偏差，若以製造二級毒品最低本刑7年以上判他入獄，勢必中斷精神治療，無助再社會化。

法官認為，綜觀李男的犯罪脈絡，確屬「情輕法重」，足以引起社會同情，遂引用刑法59條「其情可憫」減刑，並宣告緩刑；全案可上訴。

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