為把妹冒險酒駕 遇警竄逃前功盡棄

2017-12-14 23:52

〔記者王捷／台南報導〕廖姓男子為接近心儀正妹，與朋友約在KTV辦Double Date，14凌晨約會結束後廖男以「擔心正妹酒後騎車不安全」為由，不顧自己有兩次酒駕前科，載正妹回家，豈料返家途中被警方盯上，廖男載妹加速逃逸，最後鑽進死巷被警方攔查，廖男這時才求饒，不能再被抓了，警方將他帶回警所時，正妹也自行返家，廖男3度酒駕落網，這次還賠了夫人又折兵。

20多歲的廖男從事服務業，已經有2次酒駕前科，如果繼續累犯恐怕不能罰錢了事，但為了心儀的正妹友人，他又把酒駕罰款的痛拋諸腦後，13日晚間他為了與正妹接近，邀一對情侶與正妹一起到KTV夜唱，直到凌晨才結束準備返家。

這時友人起鬨做球給廖男，稱正妹喝了酒、凌晨一個人騎車不安全，這時廖男剛好出現做護花使者，自告奮勇還沒醉，可以載正妹返家，一行4人各騎2輛機車，在路中並排騎車，邊騎邊聊天引起警方注意，當警方鳴笛要兩輛機車靠邊時，廖男卻突然加速逃逸，警方則呼叫支援在後方尾隨。

廖男載著正妹以時速約6、70公里在巷弄間逃竄，但由於不熟悉路線，最後鑽進了死巷，正妹在經過飛車逃亡後花容失色，廖男也向警方求饒，自己坦承已有2次酒駕前科，拜託警方放他一馬，警方當然無法妥協。

最後廖男被酒測值超標，被依公共危險現行犯帶回警所，最後正妹也在飽受驚嚇後自行返家，獨留護花使者廖男在警所面對開庭，訊後警方將廖男移送法辦。