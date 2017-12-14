天冷防一氧化碳中毒 謹守五要原則

2017-12-14 22:00

〔中央社〕台北市消防局今天表示，週末冷氣團報到，台北市氣溫直直落，因一氧化碳氣體無色無味，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具保暖時，除了保持通風也要謹守「五要」原則，才能安心過冬。

消防局今天發布新聞稿表示，根據台北市統計資料顯示，民眾常因氣溫降低而緊閉門窗，使得一氧化碳中毒事故頻傳，北市近3年一氧化碳中毒災例共發生42件（占全國37%），造成4死（占全國28.5%）、124傷（占全國37.6%）。

分析北市一氧化碳中毒案例致災原因，消防局表示，多數是因為燃氣熱水器裝置不當和環境不通風，產生並蓄積一氧化碳釀禍。

消防局指出，由於北市民眾常將陽台外推，以加蓋違建方式擴張居住空間，使得通風空間變成密閉，消防局呼籲，若燃氣熱水器安裝於室內或通風不良場所者，應安裝強制排氣型熱水器。

面對冷氣團來襲，如何安全保暖？消防局表示，只要掌握防範一氧化碳中毒「五要」原則即可。首先，保持環境「通風」，避免陽台加裝窗戶或晾曬大量衣物；其次，注意燃氣爐具定期檢修或汰換。

接著，使用安全熱水器「品牌」，應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示；以及選擇正確「型式」，像是屋外式熱水器就不可安裝在室內，且陽台加裝窗戶就屬室內空間，應安裝強制排氣式熱水器。最後則是注意應由合格技術士進行正確安裝。

消防局提醒，北市107年熱水器補助即將開跑，自明年1月1日起至6月30日止受理申請，補助名額共計450戶，額滿截止，每戶補助新台幣3000元且以1次為限。