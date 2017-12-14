12/14 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎摃龜

2017-12-14 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月14日）開獎的第1060000100期威力彩，頭獎摃龜；第106000298期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由新北市中和區中興街117號的「錢來彩券行」、台中市東勢區三民街61號的「友誼商行」及高雄市鳳山區經武路69號的「洰旺彩券行」開出。

第1060000100期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、06、12、24、25、30。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注獲得，每注可得15萬元；肆獎共78注獲得，每注可得2萬元；伍獎共226注獲得，每注可得4000元；陸獎共1885注獲得，每注可得800元；柒獎共2742注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3805注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1446注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9896注中獎，每注可得100元。

第1060000100期38樂合彩中獎號碼為「01、06、12、24、25、30」，五合開出2注，每注可得115萬元；四合共18注獲得，每注可得6萬7500元；三合共190注獲得，每注可得5750元；二合共2893注獲得，每注可得750元。

第106000298期今彩539中獎號碼為「08、19、25、26、38」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共271注獲得，每注可得2萬元；參獎共7685注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5858注獲得，每注可獲得50元。

第106000298期39樂合彩中獎號碼為「08、19、25、26、38」，四合共8注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共311注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8224注中獎，每注可得1125元。

第106000298期3星彩中獎號碼為「281」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000298期4星彩中獎號碼為「3756」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」