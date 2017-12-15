初約15歲少女就肛交拍性愛照 惡狼認賠60萬

2017-12-15 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣蔡姓男子透過「隨機聊天」通訊軟體結識15歲少女小柔（化名），初次約見面，就在車內對小柔口交、肛交得逞，認為少女好欺侮，竟連續拍下兩人性交照片，恫嚇小柔今後若不做他的性奴，就要公布照片。新竹地院審理後，判蔡男徒刑10月，蔡男則以60萬元代價，換取和解與2年緩刑。

判決書指出，綽號「熱樂」、「可樂」的蔡姓男子，7月間透過名為「隨機聊天」的通訊軟體，認識15歲的小柔，相約至竹東鎮台68線快速道路陸橋下，在車內見面，在徵得小柔同意後，蔡男先叫小柔幫他「口愛」，再換他為小柔口交。事後蔡男又將車開到更偏遠處，對小柔肛交。

過程中，蔡男還經小柔同意，以手機拍下兩人的性愛照片。

當天稍晚，蔡男就透過「隨機聊天」，傳送「這些照片被你家人看到你就完啦」、「你逃不出我的魔掌」、「你敢背叛我，你就完了，你知道嗎」、「我如果要拿照片威脅妳妳能怎麼辦」、「我不會給妳爸媽看，放心，只要我講什麼妳做什麼，乖乖聽我的話就好，懂嗎？妳什麼都不必知道，我叫妳怎麼做就怎麼做，你讓我不爽，我會給妳家人同學都知道的，現在妳有許多照片在我這邊，妳難道不會怕嗎」、「我很了解妳了，我也知道妳家住哪、學校在哪一系的，所以你該怎麼做，你應該很了解」等訊息，還有與小柔的性愛照片電子訊息4則給小柔，小柔心生畏懼報警。

蔡男最後以賠償60萬元代價，與小柔家長達成和解，新竹地院依姦淫幼女罪以及拍攝少年為性交猥褻行為之電子訊號罪、恐嚇危害安全罪，判刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。