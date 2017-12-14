黎明柔爭取繼承上將祖父黎玉璽撫卹金 被判敗訴確定

廣播電視名人黎明柔爭取繼承上將祖父黎玉璽的撫卹金，最高行政法院認定於法不合，今判黎明柔敗訴確定。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-12-14 18:25

〔記者楊國文／台北報導〕廣播、電視主持人黎明柔的祖父黎玉璽，是海軍一級上將，曾任海軍總司令、參謀總長等要職，黎明柔前年打行政訴訟控告國防部，主張自己有權代表黎家領取祖父的撫卹金，但最高行政法院認定於法不合，今判黎明柔敗訴確定。

黎明柔主張，祖父黎玉璽2003年2月19日病逝，國防部當時核定給黎家撫卹金12年，受益人為祖母、和當過經濟部中小企業處處長的父親黎昌意，一開始由父親代表領受撫卹金。

黎明柔表示，父親2004年1月過世，改由祖母領受，而祖母2010年3月過世後，國防部認為黎家已喪失撫卹領受權，停發撫卹，但依據《軍人撫卹條例》，剩下的4年撫卹金應該由她依照繼承順位領受。至於國防部發給黎家的撫卹金每年有多少，黎明柔在訴訟中並未提及。

她為此事向行政院提起訴願，行政院駁回指出，《軍人撫卹條例》規定，領受撫卹金之遺族，第一順位是父母、配偶、子女，第二順位是祖父母、孫子女、寡媳及鰥婿，第三順位為兄弟姊妹。

因黎明柔的祖母、父親屬第一順位，黎明柔是第二順位，而黎玉璽過世時，核定由第一順位遺族領受撫卹金，當第一順位遺族都不存在，黎家領受撫恤金的權利就喪失；若一開始核定時，黎家沒有第一順位遺族，就會核定由第二順位（即黎明柔）領受，並非第一順位領完，接著由第二順位領滿12年撫卹金。黎明柔不服，打行政訴訟。

台北高等行政法院去年12月判決指出，依《軍人撫卹條例》核發的撫卹金，是因為軍人對國家有特殊貢獻而由國家給予的特別恩惠，不得讓與或繼承，且領受人以核發當時認定的遺族為限，黎玉璽過世後，國防部核定由第一順位遺族，也就是黎明柔的祖母及父親2人為領受人，不包括第二順位的黎明柔在內，而黎明柔的父親、祖母相繼過世後，黎家人領受撫卹金的權利就喪失了，因此判黎明柔無權再領撫卹金。

黎明柔不服，提起上訴，最高行政法院支持北高行見解，今駁回她的上訴案，全案確定。