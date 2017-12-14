澎湖檢警開完緝毒會報 晚間傳捷報

澎湖縣政府警察局成立警犬隊，針對機場港口出入嚴格把關。（記者劉禹慶攝）

2017-12-14 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖檢警聯席會議及緝毒區域聯防業務聯繫會報，今在警察局2樓大禮堂召開，由檢察長鄭鑫宏主持，邀集檢、警、憲、調等相關單位共計55人出席與會，縣長陳光復到場加油打氣，希望達成無毒家園願景，晚間就傳出破獲販毒集團。

澎湖雖僻處離島，但近年來因觀光發展迅速，毒品也趁機流入，吸毒年齡並有下降的趨勢，成為治安的隱憂，因此澎湖地檢署今年在緝毒方面，落實執行新世反毒策略，貫徹「無毒家園」理念，並秉持高檢署之反毒新思維，以瓦解地區中小盤販毒網為首要任務。檢察官今年多次指揮澎湖縣警察局刑警大隊等單位，溯源斷根，破獲台灣本島上游毒販。

另外，澎湖縣政府警察局今年4月也成立警犬隊，是離島第1支、全國第3支，積極投入機場、港口安檢工作，並將觸角伸向快遞宅配等郵件，阻斷毒品進口的源頭，同時也加強校園反毒教育，避免青春染毒，造成社會治安隱憂。今日又成功查獲西嶼內垵販毒集團，查扣安非他命76.5公克及6名嫌疑人到案。

陳光復表示，近來市面上新興毒品以糖果、咖啡飲料等偽裝，包裝精美，讓人誤食，尤其年輕人更容易因一時輕忽而染毒成癮，他在歷次縣府治安會報中，一再強調徹底防毒、反毒、緝毒工作的決心，以落實無毒家園願景。他指出，過去1年，在澎湖地檢署以及相關單位通力合作，在反毒宣導、打擊犯罪等工作都收良好成效，對維護澎湖地區治安貢獻良多。

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