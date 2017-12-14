情堪憫恕？ 色保全硬舔小四女童胸部竟獲減刑

2017-12-14 17:27

〔記者吳政峰／台北報導〕這個保全的真面目是匹狼！新北一名楊姓保全看似道貌岸然，內心卻對社區住戶的幼女小惠（化名）有非分之想，102年間見就讀小四的小惠返家，竟尾隨進入屋內，強脫她的衣服舔、揉胸部，舉止變態，落網後還辯稱，「我也不知道為什麼會這樣」，指望和解，但被小惠以「噁心」拒絕；士林地院考量他犯後態度良好，未進一步非禮，「情堪憫恕」，將本刑3年以上的加重強制猥褻罪減刑為1年10月。

楊男102年間在新北汐止一處社區擔任保全，看似忠厚老實、認真負責，獲得不少住戶信賴，但他的內心實則住著一匹狼，對天真可愛的小惠有著遐想，只要看到她就會「性致勃勃」。

102年3月間，小惠與弟弟下課返家，走進社區大門還開心跟楊男打招呼，楊男不知哪根筋不對，突然無法壓抑狼性，尾隨姊弟倆返回5樓住家，並趁著弟弟上廁所，只剩小惠隻身一人之際，強脫她的上衣，並硬舔狂揉其胸。

年幼的小惠無力抵抗，只能大叫「叔叔，不要！」，楊男這才驚醒停止獸行，察覺鑄下大錯，道歉後離去，但傷害已造成，小惠身心受創，不知原應保護自己的保全為何反伸狼爪。

楊男承認淫行，辯稱不知為何犯案，希望賠償求和解；小惠則痛斥「恐怖、噁心」，無法原諒，拒絕和解。

猥褻幼女應加重其刑，但法官認為，案發時只有楊男一人，無旁人可以制衡，楊有親吻阿惠，但沒有進一步非禮行為，自行罷手，人性尚未泯滅；法官考量他無前科，一時衝動，惡行較輕，判最低徒刑3年仍嫌過重，便引用刑法59條「情堪憫恕」，減輕其刑。