管理墓地頻收「紅包」宜蘭2公有墓地管理員收押

2017-12-14 16:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所與員山鄉公所墓地管理員，涉嫌在管理墓地時，向喪家、地理師收取「紅包」，否則就在民眾申請墓地興建時給予刁難，或者放行讓地理師可以佔領已撿骨遷葬不得再使用的墓地，宜蘭地檢署日前指揮宜蘭縣調查站等單位偵辦並帶回21人訊問，其中員山鄉公所游姓及宜蘭市公所吳姓墓地管理員遭收押禁見，全案依涉及貪汙治罪條例偵辦中。

檢調調查，45歲游姓及63歲吳姓墓地管理員，涉嫌向喪家及地理師收取「紅包」，游姓管理員涉嫌在拿到錢後，讓喪家得以興建超過規定4.8坪的「超坪」墓地，又向地理師收取費用，睜一隻眼閉一隻眼的放任地理師佔領已撿骨遷葬不得再使用的墓地販售。

吳姓管理員除了涉及上述2種犯行，還涉嫌在民眾選擇合法墓地時，收取「紅包」，每個個案收約1至3萬元不等，今年4月至今，2人共已涉及超過10起貪瀆案，宜蘭地檢署檢察官陳錦雯、賴淑萍及江佩蓉等人，指揮宜蘭縣調查站80名幹員，前天持搜索票前日前往管理員的住處及工作場所等17處搜索，查扣相關證據文件，並帶回包含管理員在內的多名造墓業者、風水師及墓主共21人到案。

其中游姓管理員坦承是因一時起了貪念，才會收取紅包；吳姓管理員則堅決否認犯行，強調絕對沒有這些事情，檢方經漏夜偵訊後，向法院聲請收押2名管理員獲准，7名地理師及造墓業者則以3萬至5萬元不等交保，剩下的12名墓主則請回，全案依涉及貪汙治罪條例陸續偵辦中。

員山鄉長江永和表示，過去發生過不肖殯葬業者勾結公務員情事，已加強對同仁的廉政宣導，沒想到仍有憾事發生，此案為公所配合縣府辦理公墓清查，發現相關異常案件達99件而主動呈報，公所一向秉持依法行政絕不護短，靜待司法單位調查。

宜蘭市公所則表示，吳姓公墓管理員民國98年進入市公所服務，有定期教育訓練並要求政風單位隨時關切訪查，亦有向上通報配合相關調查作業，所涉事件，已進入司法調查程序，秉持態度勿枉勿縱，決不護短。