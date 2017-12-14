「女網友」投懷送抱幫口交 下體卻「鼓鼓的」…

2017-12-14 16:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕21歲張姓男子與「女網友」相約到汽車旅館見面，事後卻被對方指控，張男明知他是男扮女裝，卻強逼他喝下不明成分飲料，還命他抽摻有大麻的香菸，再對他口交、肛交，宣稱「這樣更刺激」；張男反駁是「女網友」拿菸給他抽，抽完他昏昏欲睡，對方主動幫他口交，但他發現對方下體竟「腫一包」，驚覺對方是男生，把他推開，因「女網友」尿液未驗出大麻等反應，肛門也無外傷，新北地檢署認定罪嫌不足，今天將張男不起訴。

「女網友」指控，今年8月，與張男透過臉書認識，他說「沒地方住」，張男便開車載他到汽車旅館，進房後，張男就恐嚇他：「如果不喝就滾，不然要殺死你」，逼他喝下摻有不明成分的奶茶色飲料，接著又拿出一根成分不明的香菸恫稱：「你如果不抽就死定了」，待他意識昏沉之際，強壓他在床，逼他口交，甚至還對他肛交長達20分鐘，張男的駱姓友人還把相機放在電視機旁，偷拍兩人性交畫面，「女網友」怒告張男性侵及駱男涉嫌妨害秘密罪。

張男到案後供稱，是透過臉書認識告訴人，以為對方是女生，一到汽車旅館後，對方就拿2支菸給他與駱男抽，他抽完感覺不舒服躺在床上休息，沒想到對方撲上來親他，還主動幫他口交，但他發現對方短褲裡竟「鼓鼓的」，才驚覺對方是男生，把他推開，告訴人要求交往，他以「性向正常」為由拒絕，之後就與駱男一起離開摩鐵。

駱男也說，告訴人拿菸給他跟張男抽，抽沒幾口他就累到在沙發上睡著了，強調沒帶相機去摩鐵，也沒有偷錄，無辜地說：「我只是睡覺也會有事喔！」

檢方採集告訴人與張男尿液送驗，未驗出告訴人有大麻、FM2、一粒眠等藥物反應，肛門也沒有明顯外傷，反倒是張男尿液驗出大麻反應，加上告訴人自承遭性侵後，還與張男在房內待了1小時才離去，不符常情；且摩鐵監視器畫面顯示，告訴人辦理入房登記時，穿著打扮就像是一個漂亮女生，現場也未查扣到相機或偷拍檔案，檢方因此採信被告供詞，今將張男、駱男不起訴。