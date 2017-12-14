7旬嬤也掉入網路愛情陷阱 匯款百萬不後悔

2017-12-14 16:14

〔記者邱俊福／台北報導〕7旬的獨居林姓老婦人，在網路上遇見自稱是日裔美籍的男子，竟陷入對方的愛情陷阱，隨後對方以公司急缺資金向她借款，林婦先後匯款2筆2800元、2萬5000元美金後，日前又再度欲匯款5萬5000元美金，約台幣165萬元，讓銀行行員驚覺有異報警，北市警大安分局敦化南路派出所據報到場苦勸，並通知家屬協助下，林婦始知受騙。

警方說，本週一上午9時25分許，接獲台北富邦銀行通報有民眾疑似遭詐騙，警員何高宇到場後，發現林婦欲匯款美金5萬5千元至泰國，便再三詢問林婦匯款作何用途，當時林婦表示要匯款給丈夫，並出示丈夫及代理人相關文書，請行員與警員放心。

但何員查覺林婦神情有異，認為事有蹊蹺，經請林婦讓何員與對方通話後，何員一表明警察身分，即遭掛斷電話，續經林婦多次撥打，均進入語音信箱，何員欲藉此讓林婦死心，但林婦一心袒護對方、仍執意匯款，甚至對何員說「不然你現在想怎樣，你講啦!（台語），要不然我給你寫保證書，我被騙也是我自己活該」，並拜託警察不要這樣，不要侮辱對方好不好，更怒斥行員為何通知警方到場。

何員雖無奈，仍持續耐心說明詐騙手法，並通知家屬到場，才讓林婦卸下心防，相信遇到詐騙集團，未再堅持匯款。