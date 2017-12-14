68歲婦遭18歲車手詐走百萬 警5分鐘趕到逮人

2017-12-14 16:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕68歲呂姓婦人挨詐，面交前雖打電話向警方查證，但仍被詐騙集團騙倒，交付66萬現金與內有30餘萬元的提款卡給車手，還好警方火速趕抵「攔胡」，活逮車手，保住呂婦近百萬元老本。

做了一輩子清潔工、剛剛退休的呂婦，得知騙走他的車手年僅18歲，氣到大罵「年紀輕輕不好好工作」、「跑來騙我的棺材本！」，說著說著竟痛哭失聲，警員見狀趕緊安撫。

警方調查，68歲呂姓老婦人昨天上午11時許，接獲詐騙集團來電。

詐騙集團假冒假檢察官，佯稱呂婦涉及健保詐騙案，已被列為被告，要求將存款提領出來，交給地檢署保管。

呂被騙得團團轉，依指示到銀行將66萬存款提領出來，詐騙集團並以偵查不公開為由，要求呂婦不得聲張，以免人也遭監管。

呂婦昨天下午1時許依指示準備交款前，打電話向基隆市四分局偵查隊查證。

隊長黃智傑立即告訴呂婦遇到詐騙，同時通知副隊長羅軒偉帶隊前往攔截圍捕。

還好呂婦就住在四分局旁，羅員率隊員5分鐘趕抵時，車手剛剛取走呂婦交付的現金66萬元及郵局提款卡（帳戶尚有30餘萬元），且人就在眾人眼前。

車手突見員警出現嚇得拔腿就跑，隊員李國彰隨即喝令，「不要跑，再跑就開槍！」嚇得王姓車手雙腿發軟，跪地求饒。警訊後將王依詐欺罪嫌移送法辦。

警四分局分局長曾榮泰呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會請當事人到公務機關說明，民眾若接獲電話提及「涉案」、「司法調查」、「個人資料外洩」等關鍵用語，請牢記「一聽」（聽清楚這個電話說什麼）、「二掛」（聽完後，立刻掛斷電話不讓歹徒繼續操控你的情緒）、「三查證」（快撥165反詐騙專線查證！將剛才聽到的電話內容告訴165）口訣，未查證前，不要聽信不明來電交出現金或匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆