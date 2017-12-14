舉頭三尺有神明！偷完機車拜媽祖 偷車賊GG了

2017-12-14 15:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕真是」舉頭三尺有神明！」一名竊賊偷完機車，跑去拜媽祖，沒多久就被警察逮著了！

桃園市1名47歲呂姓男子，甫從桃園監獄服刑完畢，11日南下到台中，搭客運在台中朝馬下車，看到一部輕機車上插著車鑰匙，就順手牽羊，騎到台中大甲要找乾媽協助，還先騎到大甲鎮瀾宮拜拜祈求平安順利，再去找乾媽，但因犯案太多遭拒，12日凌晨在大肚被員警所查獲。

烏日分局追分派出所所長林柏豪、警員侯湘岳，於12日凌晨執行巡邏勤務，發現在大肚區冷清的沙田路上一輛機車緩慢行駛且左右搖擺不定，而駕駛不但身上背著一個睡袋，機車上還掛滿衣服，認為行跡可疑遂上前盤查。

經詢問呂男表示，日前剛從桃園監獄服刑完畢，搭車下來台中找親友，因之前犯案太多導致親友皆不願接濟他，如今他無處可住只能將所有家當帶在身上。

警方並詢問機車是否為自己所有，呂嫌一開始吞吞吐吐，一下說是乾媽、一下說是朋友，最後坦承是在11日下午在西屯區朝馬車站附近，見車主鑰匙未拔便竊取作代步用，剛去大甲鎮瀾宮拜完媽祖祈求好運，但沒想到剛拜完就遇到警察，直呼「真是倒楣」。

警方隨後連絡失竊車主，車主表示，自己機車鑰匙確實因疏忽未拔出，但在還沒發現機車失竊警察就逮捕嫌犯，得知呂嫌剛拜完大甲媽祖就被抓，驚嘆「真是太神奇了！」

警方表示，呂嫌已多次行竊民眾疏忽未將鑰匙拔出的機車作為代步工具，呂嫌除了從朝馬竊到機車代步，身上還有一把從桃園竊走的機車鑰匙，請民眾離去時務必注意應將鑰匙拔出攜帶，避免遭歹徒覬覦竊取，徒增不便。