北市愛國西路木造平房火警 消防人員趕往灌救

2017-12-14 16:27

首次上稿 15:16

更新時間 16:27

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午2點41分，台北市消防局接獲報案，指稱愛國西路48巷內一間木造平房傳出火警；由於木質易燃，火勢延燒迅速，消防局派出10多輛各式救災車輛、68名消防員前往，經半小時灌救後撲滅火勢，也沒有發現人員傷亡。

消防員說，被燒毀的木造空屋，燃燒面積約120平方公尺，屋內許多雜物都被燒毀，但詳細起火原因仍有待調查。

警方指出，起火的空屋已經許久無人居住，屋主也張貼出租的告示，將再傳喚屋主說明釐清。