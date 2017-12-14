大火釀6死 矽卡公司曾因勞檢缺失被罰5萬

2017-12-14 14:55

［記者謝武雄／桃園報導］蘆竹區矽卡公司員工宿舍火災導致6名外勞死亡，5人受傷案件；市府勞動局表示，矽卡公司共引進13名越南籍外勞，最近一次於去年11月25日探視外勞入國生活，另106年度8月曾派員實施勞動檢查，因未做好防墜措施等被停工處分及限期改善，並罰款3萬元、另矽卡公司也因未依法給付加班費遭罰款2萬元。

勞動局獲報後也派員前往該公司，初步了解上述11位罹災外勞當時都位於宿舍休息，並沒有提供勞務情形，確認有6名外勞罹災死亡，2名外勞確定需住院治療，1名則於急診室觀察中，2名已出院。