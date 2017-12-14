耶誕點蠟燭添氣氛 竹縣消防局籲注意用火安全

2017-12-14 15:21

［記者黃美珠／竹縣報導］過耶誕小心火燭、以免樂極生悲！新竹縣政府消防局今天公布，全縣全年火警雖有3分之2都屬於雜草火警，住宅火警在相關的住警器推動安裝等政策下，發生且成災的機會已經不多，但偏偏近年卻有1起住宅火警損失上千萬，原因恰巧就是住戶提早慶祝耶誕節，點燃蠟燭增添氣氛，卻不慎讓小小燭光把整棟小木屋幾乎燒光光，損失上千萬元。

縣府消防局表示，在「西風」吹拂下，國內的家庭很多都有過耶誕節的習慣，除了相關的耶誕裝飾，很多人還會在客廳擺放塑膠耶誕樹應景。

他們發現，美國的耶誕節也常常潛伏有火災的危險，主要是他們喜歡拿真的松樹等充當耶誕樹。而這些樹有樹脂，如果樹木又比較乾燥、距離熱源近，很容易就會起火燃燒。

縣府消防局表示，美國消防單位還特別為此拍攝防火宣導的影片，告訴美國家庭耶誕樹潛藏的火災隱憂，還提醒他們想要避禍，就得從聖誕樹、耶誕家飾、燈泡等的選材著手，擺放位置更要遠離熱源，且人離開家就斷電等。

新竹縣府消防局近日開始分享前述影片，但也呼籲國人要謹慎、不要杯弓蛇影，畢竟國人家中的耶誕樹多半是塑膠製，除非產品、電線等有瑕疵，不然安全上面已經有一定的把關，還不致於很輕易就引發火災，況且時下大家都普遍有用電安全的警覺。