酒駕女為逃避取締 對警嗆「逼我自殺」

2017-12-14 15:20

［記者楊政郡／台中報導］超「盧」的陳姓酒駕女，對警察嗆聲「你們警察就是逼我去自殺」，還說她被家暴及家裡有年邁母親，好像不幸的人就可以喝酒！經警方追查陳女已有3次酒駕記錄，這次經酒測達0.86 MG/L，很可能要入獄了。

中市警察三分局交通分隊本月1日晚間，執行取締酒駕勤務，在東區十甲東路與東英三街口號前，看到陳女騎乘的機車後方搭載男性友人，車子搖搖晃晃，警方攔下盤查，發現機車上兩人明顯喝酒，陳姓女騎士坦承稍早在附近麵攤喝酒。

接下來警方要對她進行酒測時，陳女卻一再顧左右而言他，又向警方求情，說曾被家暴、家境不好，還有1個生病、年邁的媽媽，她如果酒駕被關，媽媽會想不開，拜託警方不要對她酒測，甚至還說，「把你們警察名字給我，我要寫遺書去告你們，就是要逼我去自殺，喝一點點而已，你們就只會抓酒駕」。

警方查出，陳女已有3次酒駕前科，這一次再酒駕移送法辦，可能要面臨牢獄之災，所以才一再訴苦，但中市一再發生酒駕撞死人案件，警察必須嚴格執法，仍繼續為陳女酒測，經呼氣酒測值為0.86 MG/L，依公共危險罪移送法辦。

警方指出，生活上遇到困境，就要更謹慎、努力，且約束自己言行，而借酒澆愁、自暴自棄，就不顧他人安全而酒駕，很難獲得同情及原諒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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