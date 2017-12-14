存款20多年前因債遭查封 男銀行縱火洩憤

2017-12-14 14:21

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣62歲鄭姓男子，20多年前因債務糾紛，存放於台銀埔里分行的16萬元存款，遭債權人查封償債，竟遷怒銀行，深夜跑到銀行大門前潑汽油縱火，但又通報消防隊滅火並向警方自首，縱火造成牆面及地面受損，雖是虛驚一場，警方仍依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，昨凌晨3時許，62歲鄭姓男子到埔里鎮東榮路，台銀埔里分行前右側機車停車場，潑灑汽油後點火，消防隊獲報立即趕到將火勢撲滅，僅造成銀行大門右側牆面、地面及佈告欄焦黑，幸未釀成重大災害。

警消調查發現，報案人就是涉嫌縱火的鄭男，鄭男隨後主動到埔里分局自首並供稱，民國75年與人發生債務糾紛，官司纏訟多年，最後存在台銀埔里分行約16萬元存款遭查封償債，認為銀行無權處分他的財產，也多次上門「討公道」，昨凌晨愈想愈氣，跑到銀行前縱火洩憤，讓承辦員警聽了半信半疑。

警方進一步調查，賴男確實在民國78年於台銀埔里分行開戶，存款約在80年遭債權人聲請查封，事隔20多年仍無法釋懷，近幾年也曾到銀行抱怨，要求銀行「還錢」，原本經行員解釋勸說均和平落幕，沒想到這次竟會縱火觸法。

銀行則是十分無奈，低調表示，當年只是依照法院的判決執行，沒想到因此遭賴男遷怒，事件原委已呈報上級，將依法辦理。