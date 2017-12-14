卡拉OK店遭砸案爆後續 女員工指控老闆動私刑

2017-12-14 13:39

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市新生路一間掛著韓式料理招牌，實際已轉手由楊姓男子經營卡拉OK店，12日晚間遭砸店，案發後警方查獲帶頭砸店的賴姓男子，賴男供稱，因楊男與他的丈母娘蘇姓女子有糾紛，才找人砸店為丈母娘出氣；蘇女14日投訴媒體，楊男為強逼她上班，在卡拉OK店內動用私刑教訓她，警方雖到場卻未積極救人，最後她佯稱願意再回店裡上班，楊男才讓她離開。

不過警方對此事表示，11日晚間11時許，有路人報案指稱，該店門外有一對男女在拉扯，女子被強拉入店，員警到場後，該店已拉下鐵門，敲門沒人應，員警從一旁信箱留有的楊男手機號碼，撥打給楊男，楊表示「人不在店內」，當時員警沒聽到店內有異聲，再回撥給報案人未接聽，在現場待約1、20分鐘才離開。

蘇女逃出卡拉OK店後報案，處理員警返回現場，才獲知蘇女被害，後來蘇女驗傷後到派出所製作筆錄，控告楊男傷害。

48歲蘇女說，她先認識楊男女友，才認識楊男，該卡拉OK店5日剛開幕，她兼職陪客人唱歌喝酒，11日晚間，楊要她去上班，客人走後，店內只剩楊男及其女友，此時喝醉酒的楊男斥責她說，「你現在若走，我馬上打你」，強逼她上班。

蘇女說，她要走出店時，楊男朝她後腦勺猛敲3下，然後把她拖往店內廁所內囚禁20分鐘，接著強行押她跪在大廳，逼她喝熱水，期間她聽到員警在店外與楊男通電話，雖呼救卻無人搭理，最後她佯稱願意再回店裡上班，楊男才撂下狠話，「若3天後沒來，母女都要死！」約2小時驚魂，讓她心生恐懼，事發後嚇得不敢出門。

53歲楊男全盤否認相關指控，反咬蘇女疑在廁所內吸毒及拿走店內櫃檯的錢，楊男女友否認看到楊男對蘇女動私刑。蘇女對此表示，她沒有吸毒及偷錢，楊男說法子虛烏有。