立院初審通過 酒駕無照加重罰最高可罰12萬

立法院今天初審通過，酒駕又無照駕駛者，最重可罰12萬元。（資料照，記者張瑞楨攝）

2017-12-14 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院交通委員會今（14）日通過修法，其中初審通過增訂酒駕遭吊銷、吊扣駕照仍無照駕駛者，將加重罰款，從現行開罰6千至1萬2千元提高至9千至1萬8千元，並當場禁止駕駛，大型車職業駕駛人最高可罰12萬元。

台灣酒駕事件頻傳，造成許多死亡和重傷案件，許多駕駛者酒駕被吊銷駕照後仍無明顯悔意，還繼續無照上路。立委認為酒駕的危險性本來就很高，酒駕還不知悔改的無照駕駛更必須加重罰則，提案修法加重處分二分之一，盼能降低酒駕無照事故的發生。

今由立委李鴻鈞提案，修正《道路交通管理處罰條例》第21條規定，在場立委無異議通過，未來「汽車駕駛人違反第35條規定，受吊銷駕駛執照尚未考領前，或吊扣駕照而駕駛小型車或機車者，除依第4項規定處罰外，處汽車駕駛人（新台幣）9千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」。

另外，也通過修正《道路交通管理處罰條例》第21條之1規定，曾違反本條例第35條導致駕駛執照經吊銷或是吊扣期間，駕駛聯結車、大客車、大貨車者，將對汽車所有人及汽車駕駛人，開罰6萬到12萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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