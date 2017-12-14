白河巡守隊獲贈強力手電筒1批 添光明燈照妖

白河巡守隊今獲贈1批強力手電筒，白河警分局長陳建民率地方各界感謝捐贈者大臺南警友會副理事長、永鋮科技公司董事長張宏誠，協助照出躲藏治安黑暗角落犯罪，維護民眾生命財產安全。（圖由白河警分局提供）

2017-12-14 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕白河巡守隊今獲贈1批強力手電筒，白河警分局長陳建民率地方各界感謝捐贈者大臺南警友會副理事長、永鋮科技公司董事長張宏誠，協助照出躲藏治安黑暗角落犯罪，維護民眾生命財產安全。

陳建民偕同轄內嘉田里守望相助隊隊長賴俊宏、外角里守望相助隊小隊長陳文彬、侯伯社區守望相助隊小隊長葉俊彥及後壁里守望相助隊隊員後壁里里長陳志成等人，在白河分局受贈，再轉贈其他守望相助隊執勤使用。

陳建民指出，考量轄區內守望相助隊之勤務運作時段多於夜間，為保障守望相助隊成員之執勤安全，白河警方轉贈由大臺南警友會所捐贈之強力手電筒給各守望相助隊，以利夜間可針對社區公園、廁所等易聚集吸毒者之處所進行巡守，並提醒若發現疑似吸毒者或是其他違法情事，一定要立即通知員警前來處理。

他強調，守望相助隊對於守護轄區治安是一股不可或缺的力量，居民熱心參與治安工作，分局將持續強化與轄內各守望相助隊間協調聯繫，傾聽需求，期盼讓各守望相助隊無論是在勤務執行上，或是整體運作上更加順遂、安全以及安心，營造安居樂業的生活環境。