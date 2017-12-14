嘉義朴子傳自焚 男子命危搶救中

2017-12-14 12:57
嘉義縣朴子市發生疑自焚案件。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市今天中午12點多發生一起疑引火自焚案件，有民眾在大同路一間賣場對面，發現1人全身著火，救護人員緊急送醫，目前正在搶救中。
嘉義縣消防局今天中午12點多接獲民眾報案有自焚案件，消防人員到場，該人已全身燒成黑，初步判定有95%三級燒傷，送嘉義長庚醫院救治中。
救護人員初步認定為60多歲男性，警方調查，發生火警旁住戶是男性，但尚未確定傷者身分。
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嘉義縣朴子市發生疑自焚案件。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市今天中午12點多發生一起疑引火自焚案件，有民眾在大同路一間賣場對面，發現1人全身著火，救護人員緊急送醫，目前正在搶救中。
嘉義縣消防局今天中午12點多接獲民眾報案有自焚案件，消防人員到場，該人已全身燒成黑，初步判定有95%三級燒傷，送嘉義長庚醫院救治中。
救護人員初步認定為60多歲男性，警方調查，發生火警旁住戶是男性，但尚未確定傷者身分。