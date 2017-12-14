中生共諜抱怨台灣司法 被告律師質疑被栽贓

2017-12-14 13:05

〔記者楊國文／台北報導〕我國首起中生共諜案被告周泓旭，一審被以違反國家安全法判刑1年2月，高等法院今再度開庭，周被提訊時嗆「台灣應司改」、「不敢公開審判我的案件」，甚至指「檢察官恐嚇我」，庭訊後周的律師王可富指出，一審以外交部陳姓人員的證詞認定周有罪，但查證結果，外交部並無此人，周有被栽贓可能。

周泓旭委任律師王可富說，承辦此案的黃姓調查官利用周不了解台灣法律的盲點，以恐嚇、詐騙手段，誆稱以他辦案多年經騙，共諜罪最高可判10年以止，並稱「若你承認犯罪，頂多再多坐2至3個月的牢可即返回中國」騙周。

王可富說，本案一審時，以外交部陳ｘ偉的證詞和周在對話紀錄中的自白等未經證實的言詞，判周有罪，但經過查證，外交部並無「陳ｘ偉」此人，他質疑所謂的「陳ｘ偉」應是調查局人員，此檢舉人顯然有貪圖獎金而栽贓周的可能。

對於周一再聲請交保被拒，王可富指出，周已被羈押9個月，應無再羈押必要，他舉被控侵占中影減資款3.7億元的前立委蔡正元為例說，蔡被羈押4個月就獲交保，另外，慶富案的被告簡良鑑，只關1夜即獲300萬交保，對照下，周至今仍被羈押，已違反憲法和國際人權公約保障人權的精神。

本案是於去年3月初爆發，台北地檢署掌握情資，發現來自中國遼寧地區，現年29歲的中國來台學生周泓旭，在台灣發展共諜組織。

據調查，周男涉向國內多個公家機關、公立學校，刺探公務機密，另外也透過管道，與我國中央部會的某官員接頭，甚至藉機收買對方，刺探機密。檢調發動搜索後，將他帶回，羈押至今。台北地院審理後，依照《國家安全法》中的「意圖刺探機密或發展共諜組織未遂罪」，將他判刑。