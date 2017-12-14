花3000多元買到快2萬元商品 原來她這麼做

2017-12-14 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子到大賣場購物，為賺取價差，竟異想天開將高價商品標籤撕下再換上較低價商品標籤，成功結帳得手多樣商品，沒想到食髓知味的她同日下午又以相同手法想購買更多件保暖衣物，殊不知早上換標籤結帳行為早被賣場員工盯上報警，當場人贓俱獲被依詐欺罪嫌送辦。

台中市第二分局立人派出所當天上午接獲轄內大賣場通報，指有部分商品遭人調換結帳標籤，經調閱監視器發現遭調換標籤的商品都是被戴口罩的39歲陳姓女子所為，沒想到同日下午陳女竟又故技重施，以同樣手法將賣場內價位較高的商品標籤撕下，貼上較便宜商品的標籤，再至櫃台結帳。

陳女以為能再次神不知鬼不覺矇騙過關，完全不知道違法行為早就被盯上，賣場人員也趕緊報警逮人，當場人贓俱獲讓她百口莫辯，警方隨即帶同陳女回住處起出早上購買的商品，發現陳女兩次至賣場總共購買24件商品，包括1件蠶絲被、4雙鞋子、19件衣褲，竟只花了3696元，卻買到了原價共18806元的24件商品，賺取價差高達15110元。

陳女供稱，因為最近天氣寒冷自己又沒工作，才會異想天開到大賣場以換標籤的手法購買禦寒衣物，以為能夠魚目混珠過關，卻因一時的貪小便宜，而吃上官司，訊後全案仍依詐欺罪嫌送辦。