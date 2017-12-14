高職生畢旅住飯店 半夜抓狂嘶吼被壓制送醫

方姓高三生畢業旅行，睡到半夜無故歇斯底里抓狂亂叫，嚇得同學、老師通報警消將他送醫。（記者黃建華翻攝）

2017-12-14 12:34

〔記者黃建華／高雄報導〕嘉義某高職畢業旅行下榻高雄市國賓飯店，今天凌晨突然發生方姓高三生無故歇斯底里嘶吼，嚇壞同學與老師，警消獲報到場，七手八腳費了一番功夫才將失控的男學生壓制在擔架上，緊急送醫，經短暫住院觀察，已被家人接回照顧。

對於方生為何情緒失控？醫院表示「事涉病患隱私，不便透露。」

據了解，17歲方姓學生，就讀嘉義某高職3年級，參加3天畢業旅行，昨天下午投宿高雄五星級的國賓飯店，預計今晚轉赴墾丁遊玩。

據警方轉述，方姓學生與另3人、共4個人同住一間房，方並無異狀，但他就寢後一直翻來覆去睡不著，今晨3時許突然出現躁動及不安嘶吼，甚至有自殘傾向。

同學與老師見狀雖極力安撫，問他「怎麼了？」但狀況未改善，情況持續一個多鐘頭，後腦甚至因不慎碰撞受傷，直到清晨5時，眼見情況快要失控，只好打電話報警求助。

警方和消防人員到場時，方姓學生仍不時失控吼叫，警方與同學費了一番功夫才把上弄上擔架送上救護車就醫。

有校方人員在媒體訪問時，表示方生情緒失控前和同學玩遊戲時就疑似有換氣不順情況。

自強所所長吳志昇則表示，警方獲報到場時，只知方生無故抓狂歇斯底里，對於事發前方生是在睡覺還是玩什麼遊戲，警方並不清楚。方生經醫院短暫觀察無恙後，已被家人接回。

相關新聞

高職生畢旅半夜抓狂嘶吼 校方回應…