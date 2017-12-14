車行老闆試槍射穿女騎士臉頰 員工也被收押

2017-12-14 12:29

〔記者張文川／台北報導〕吳姓女子日前凌晨騎車返家途中，竟在大街上被不知從何而來的子彈射穿臉部，檢警循線逮獲涉開槍的車行老闆李志浩、員工李定勳，李志浩先前已被羈押，李定勳5萬元交保，警方昨借提李男，展開第二波搜索約談，查獲藏在台北、宜蘭多處的16把改造槍枝，北檢今晨諭令李妻10萬元交保，並依槍砲罪嫌聲押車行男員工劉育昇，北院法院審理後，中午裁准羈押禁見，此案收押人數增為2人。

檢方另聲請追加禁見李志浩，北院今定下午另行開庭裁定。

檢警調查，北市吳姓大學職員，本月7日凌晨騎車返回永和途中，行經北市重慶南路、中正橋下的平面道路時，右臉忽遭流彈射傷，子彈貫穿口腔打斷幾根牙、舌頭受傷，吳女滿口是血停車求救送醫；警方事後在橋墩發現十餘枚彈痕，鎖定橋旁出入複雜的車行，循線破案。

李志浩供稱當街拿改造空氣槍試槍，亂射11發，沒想到吳女正巧經過「射擊區」挨槍，在李妻娘家查獲一把改造長槍，但發現長槍動力系統損壞，李被收押後，李妻還至看守所通風報信，警方懷疑李用爛槍「交差」，過濾監視器發現李試槍當晚不只試一把槍，懷疑他教唆手下把槍枝藏起來。

警方昨借提李男，同步進行第2波搜索，一舉在北市文山、內湖、宜蘭縣各地，搜獲16把改造長短槍枝，檢方複訊後將車行員工劉育昇與李妻改列被告，且劉男有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。