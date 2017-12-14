法官無辜被撞逃逸 遭判緩刑2年

2017-12-14 12:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地方法院張姓法官，今年1月下班行駛於宜蘭市中山路時，於岔路口遭無照的林姓男子所騎乘的機車闖紅燈撞擊，林姓男子與後座的邱男因此受傷，張姓法官緊張之餘肇事逃逸，但事後又返回現場向警方自首，全案法院審結，審酌張法官事後自首，肇事責任也不再法官身上，判有期徒刑8個月，緩刑2年，並向公庫支付5萬元，全案可上訴。

47歲宜蘭地方法院法官張軒豪，是司法官訓練所37期畢業，審判經驗豐富，民國88年開始於宜蘭地方法院服務，至今已18年；判決書指出，今年1月9日晚間6點，張姓法官下班後駕駛自小客車由西向東行駛於宜蘭市中山路1段，行經岔路口時，遭18歲無機車駕照的林男，騎乘機車違規闖紅燈撞擊，林男與後座搭載邱男因此身受重傷。

不過，張姓法官事發當下未停下車查看，直接駕車逃離現場，警方到場處理後，張法官又開著車回到案發現場自首；張軒豪於法院審理坦承所有犯行，他向警方指出，撞到時突然緊張、神智不清才離開，繞一圈之後就回來。

全案張姓法官與被害家屬以3萬元達成和解，不過檢方仍然依法起訴，合議庭法官認為，審酌被告肇事後約10分鐘旋即返回現場向員警自首，犯後坦承犯行，態度尚可，並也與2被害人成立調解，且被害人也不追究其責任，主要肇事責任也不在法官，因此判有期徒刑8個月，緩刑2年，並向公庫支付5萬元，全案可上訴。

宜蘭地方法院審判長黃永勝指出，此案經參考類似案例，不能說是輕判，等全案確定後，法官自律委員會也將依照自律要點決定張法官未來的去留，現在張法官的職務並不會有任何調動與影響。