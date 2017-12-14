北市試辦路口警示 闖紅燈顯示「紅燈勿行」

台北市試辦的「路口安全警示計畫」，在路口加裝光達與顯示器，透過感應路人闖紅燈等行為發生警訊。（記者黃建豪攝）

2017-12-14 11:59

〔記者黃建豪／台北報導〕馬路如虎口，為減少行人穿越馬路時的風險，台北市政府獲得中央補助，已在大安區仁愛醫院前方道路，辦理「路口安全警示計畫」，以光達及雷達針對行人穿越馬路時的危險狀況，並以面板警示行人和公車駕駛，以仁愛醫院前的仁愛路與大安路口為例，就在馬路中央的公車專用道上，設有顯示器會在行人闖紅燈或公車通過時，閃爍「紅燈勿行」及「左側來車」字樣。

台北市交通工程處，透過中央補助1400萬元及北市自費預算，共2800萬元，將陸續在仁愛路與大安路口、仁愛路與復興南路口及仁愛路與幸安國小路口共3處，先規劃為「路口安全警示計畫」的試辦場域，因這些路口或曾發生A1交通死亡事故，或是在學區旁，明年則盼將信義路也納為示範地點，並視試辦情況看如何推廣。

交工處說明，示範場域路口，是透過佈設偵測及感應設施，整合車輛與道路資訊（包含路口號誌交通資料），並藉由路口電腦即時運算，判讀行人穿越路口是否發生事故風險，再透過路口所設置CMS（資訊可變標誌）給予行人警示提醒，以提高行人掌握道路狀況的可靠度。

實際觀察發現，現已安裝在仁愛路與大安路口的感應設施，會在路口號誌轉為紅燈時，若有行人將腳步跨在斑馬線，掛在紅燈上的顯示器就會開始閃爍「紅燈勿行」，若有公車從側面駛來，則會顯示「左側來車」，同時行經該路段的18台603路線公車，車上也試裝有車機，會將行人闖燈訊息通知駕駛。

但路人大多表示，顯示器的警示燈「太不明顯」、「掛得太高」、「已裝有紅燈，顯示器多此一舉等」。交工處則表示，顯示不明顯的光線部分，現在只是試辦會再做調整，未來則會加入警示聲，最晚明年6月前會完全所有設備建置與測試。

至於3個路口就要價2800萬元，造價昂貴問題。交工處也澄清，光一個路口就要至少裝6個感應器，還有光達、後台運算邏輯平台等，才是真正花錢的地方，並不是表現看只有幾個顯示器這麼簡單。