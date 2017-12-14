窘！ 馮滬祥二度聲請再審性侵案 高院駁回

2017-12-14 12:00

〔記者楊國文／台北報導〕前立委馮滬祥13年前性侵菲籍年輕女看護，去年被依強制性交罪判3年4月定讞，馮入監不到3個月，今年初獲准保外就醫，馮滬祥9月首度聲請再審，遭法院以「程序不合」駁回，日前又聲請再審，馮喊冤指稱，菲女內褲上精斑乃人工塗抹，絕未性侵，但高等法院認定性侵事證明確，馮乃任意指摘，今裁定駁回。

69歲的馮滬祥首度聲請再審時，被最高法院指他搞錯對象，若要聲請再審應向高院聲請才對，直接以程序不符駁回。

馮滬祥日前轉向高等法院聲請再審，馮先打溫情牌指出，他未性侵菲籍女看護，卻被判3年4月定讞，而於去年10月26日入獄，馮說，服刑前，曾患中風、半身不遂與腫瘤癌症，服刑期間病情急速惡化，被評估有生命危險，因此今年1月獲保外就醫，「我即使近期病故，也盼清白長留人間」。

馮指稱，他被判有罪定讞的重要依據之一，是菲女當天的兩條內褲上有精斑，但在菲女返回菲國後和法院進行視訊時，她已承認是從垃圾桶中採得保險套，再抹在內褲上，可見精斑證物乃虛偽不實。此外，菲女案發後在警訊證詞，乃警方捏造情節，不得作為證據。馮認為本案明顯違法，應准予再審，還他清白。

高等法院指出，馮的精液是在菲女陰道深處被驗出，不是自行塗抹所能辦到，而調查局和台灣大學鑑定結果，菲女兩條內褲的精斑，無法證明是人工塗抹。

至於菲女警訊供述部分，高院表示，當時全程連續錄音，經通譯以英文和菲律賓土話與菲女對話，並由菲女確認後，才在筆錄上簽名。從他警訊過程中情緒失控，甚至趴在桌上啜泣，極不願回想被性侵過程，及事發後向證人吐露遭雇主（指馮滬祥）性侵時，出現緊張、發抖等舉動，均獲最高法院認定有證據能力；至於菲女事後從菲國跨國連線翻供一事，歷審已認定不足採信，因此裁定駁回再審聲請。馮若不服，可向最高院抗告。

此案源於馮滬祥2004年1月23日下午4時許，趁農曆春節家人外出，在家性侵女看護得逞，女看護向馬尼拉經濟文化辦事處哭訴並報案，檢警在女看護的私處驗出馮的精液，馮妻後來拿出80萬元給女看護，並代買機票送回菲律賓。

此案纏訟逾8年，高院更六審，3年前依速審法酌減改判馮3年4月徒刑，最高法院去年10月駁回馮的上訴定讞。