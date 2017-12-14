中輟少女協尋 泰籍媽一直喊「不知道」…警方私下大笑

泰國籍的許母面對警方追問女兒人在哪裡？一再說「不知道」，原來許姓少女目前人在泰國普吉島就學，許母是講「普吉島」。（記者黃建華翻攝）

2017-12-14 11:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名許姓國中少女今年未如期辦理新生入學，高市警局少年隊接獲校方通報，立刻展開尋人，費了一番功夫才找到人在新北市的許女泰籍母親，許母卻一再說：「不知道！」警方一度誤以為許母刻意隱瞞女兒行蹤，後來才參透許母是講「普吉島」，少女目前人回泰國普吉島念書平安，警方私下都忍不住笑了。

據了解，少年隊一開始為了解許姓少女是否死亡、失蹤，為維護少女受教權益，積極展開協尋。

協尋期間，少年隊小隊長李光勇率偵查佐楊秋河、李文亮，前往許姓少女住處所實地查訪，才知許父已歿，母親係泰國籍，現已遷居至新北市，協尋一度陷入膠著。

不過，小隊長李光勇等三員並不灰心，北上對許姓少女的母親曾居住及工作地點可能認識的朋友，特別是泰國籍的同鄉友人逐一查訪，日前終於聯繫到許母。但員警詢問許母，「少女人在哪裡時？」許母都以含有泰語之國語口音回答：『不知道』，員警一度認為許母有故意隱瞞之嫌。

警方一再勸導許母，希望其誠實交待小孩行蹤，不要耽誤子女就學權益，許母仍回答：『不知道』，小隊長李光勇看其態度誠懇，不似作假，終於頓悟許母應是回答泰國的『普吉島』，經向許母求證，許母點頭稱是，並透過網路ＬＩＮＥ，從泰國傳來相片及比對出境資料，確定許姓少女確實人正在泰國普吉島就學，警方如釋重負，私下也忍不住笑說：「差點誤會許母。」