發狂PO文辱罵碩士班同學 有憂鬱症仍判刑

2017-12-14 11:33

［記者楊政郡／台中報導］林姓婦人就讀某大學EMBA104高階班，同學間line群組的布告欄，竟一連串「幹領代賽你娘」、「臭雞巴」、「選你娘的班代雞巴用」等怒罵字眼，台中地院審酌她有疾病在身，一直認為別人在欺負她，罹患重度憂鬱症合併精神症狀，依公然侮辱判處拘役25日。

判決書指出，林婦（51歲）就讀某大學EMBA104高階組（在職專班），同為同學間line群組成員。沈姓班代105年4月11日中午在前揭群組貼文「親愛的同學們：今天4/11輪到報告同學，別忘了哦. . . .以上不知有沒有錯？加油. . . 」等語，林婦竟在下午5時許，連續對班代辱稱「幹領代賽你娘」、「臭機巴」、「那選你娘的班代機巴用」等語。

沈姓班代回文稱「說話時留點口德～我沒有義務提醒，就是純粹好心，怕大家忘了，如果我有說錯，也可以告訴我，不要口出惡言，損的是自己。」等語，林婦則繼續接話貼文稱「幹」、「你最好上課不要給我們擺什麼臭機巴臉，誰鳥妳啊，臭機巴」、「不說也罷那種是人嗎？用錢買的真心是錢買不到的」等語，貶損沈女之社會評價。

本案原簡易處刑判拘役30日，林婦上訴辯稱被告訴人欺負近1年，壓力大發病，合議庭法官將被告送光田醫院進鑑定，林婦確有罹患重度憂鬱症合併精神症狀，可減輕其刑。但審酌雙方雖和解，迄今未履行賠償，且被告碩士肄業程度，與同學有細故，未能理性溝通，沒有遭告訴人欺負證據，告訴人制止後還接續怒罵，依公然侮辱判處拘役25日。