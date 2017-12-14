南市消第1大隊獲贈休閒器材 備勤運動健身

2017-12-14 12:25

〔記者王涵平／台南報導〕南市消防局第1大隊今日獲贈一批健身運動器材，消防局頒贈感謝獎牌給捐贈人陳東賢，希望警消弟兄備勤時可以善用調劑身心。

捐贈儀式上午在第1大隊舉行，消防局專門委員洪杰志、第1大隊長丁春能與地方人士與會，陳東賢捐贈籃球架、健身車、倒立機、槓鈴架、舉重床等體適能器材，價值10餘萬元。

新營義消顧問團長陳志宏表示，打火弟兄平日不眠不休，相當辛苦，備勤時能就近在隊部打籃球、健身運動，是很好的身心調劑，感謝社會善心人士的支持，也希望藉由拋磚引玉，喚起大家對警義消工作的重視。