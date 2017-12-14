FB加好友誘簽賭 機房被抄5男2女來不及躲

2017-12-14 11:25

〔記者黃建華／高雄報導〕網路簽賭攬客管道，又有新花樣！高市刑大偵四隊11分隊偵破一個俗稱「現金版」的賭博網站攬客機房，查獲王姓主嫌等5男2女用「臉書」等社群網站招攬賭客簽賭網路百家樂、體育賽事、六合彩，全案依賭博罪移請高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署今年5月間接獲檢舉，得知高雄地區有人設立賭博網站機房，並在臉書攬客簽賭，指揮高市刑大偵四隊偵辦，經8個月蒐證發現，王嫌（男、27歲、恐嚇前科）經營的賭博網站有「36588博彩分析網」、「歐博ALLBET」、「I88娛樂城」等數家。簽賭的項目包括百家樂、骰寶、體育（各種體育）、六合彩的項目。每月簽賭金高達200餘萬元。

蒐證期間，專案人員發現主嫌相當狡猾，為躲避警方查緝，一個地點只做兩個月，先後藏身大順路、仁德街、青年路等地大樓。

警方前天在青年路某大樓埋伏，見機房人員進出之際，員警破門而入，當場查獲王嫌等5男2女在使用電腦經營賭博網站，予以查扣電腦主機10台、螢幕22台、SIM卡9張、WIFI分享器1台、數位分享器2台等大批證物。

警方調查，主嫌王姓男子於FB社群網站，以打工賺錢名義，或經朋友介紹，招攬社會經驗較單純的年輕人參與經營賭博機房。於每日下午3點至晚上12點到工作地點上班，在FB社群組網站以隨機的方式加入好友，以聊天方式培養感情，伺機詢問是否有玩賭博，遊說、引誘不特定人簽賭，再將賭金匯至指定帳戶，機房成員再由個人招攬客人數分配薪水，月薪領取2萬2千元至3萬多元不等金額。

由於王嫌對警方訊問，供詞多語帶保留，避重就輕，警方正循線向上溯源擴大調查，全案訊後依賭博罪移送高雄地檢署偵辦。

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