用造假借據支票討債 男子被判刑

2017-12-14 10:46

［記者楊政郡／台中報導］從事資產管理催債的楊姓男子，發現債務人名下無資產，不僅出言恐嚇討債，竟偽造假借據、支票等拿去向法院申請支付命令，兩筆債務百來萬元還未討回來，台中地院依偽造有價證券、恐嚇、偽造文書等罪合併判處3年10月，及得易科罰金刑5月。

判決書指出，楊男（37歲）任職於某資產管理公司，受託向賴男討債3萬5千元，但賴男名下無資產，苦無方法達成討債任務，竟異想天開偽造一份「賴男岳母林婦欠賴男3萬5千元」的借據。然後拿借據向法院申請支付命令，企圖向林婦追討這筆錢，林婦對支付命令提出異議，法院也要求楊男支付裁判費，楊男發現對方不是傻瓜，怕東窗事發趕緊撤回支付命令的聲請。

而用法院支付命令沒有嚇著林婦，105年元月以黑道手法寫恐嚇信給林婦，「林董，收到一張你的支票4萬5千元，希望你準備好，不然兄弟會不開心，會拿工具修理你，會請你吃土豆，警告！警告！敢報警就把你家炸掉，最近小心點，出門小心被車子撞，某日某時把錢放文心路家樂福置物櫃內。殺人犯忠哥留」等恐嚇言語。林婦收到後立即報警處理。

而楊男又受託催討何姓債務人的債務，竟偽造三張支票，偽簽何某姓名，且冒名向法院聲請支付命令及強制執行，先後要求何某支付240萬元，但此案何某聲明異議，法院要求楊補繳裁判費，楊某逾期未繳而遭法院裁定駁回，楊怕東窗事發又撤回聲請，事件又曝光了。

法官依偽造有價證券、恐嚇及偽造文書，判處楊某3年10月，及得易科罰金刑5月。