賭性堅強！藏身魚塭工寮聚賭 27賭客就逮

2017-12-14 10:22

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕連日來寒風刺骨，許姓男子看上偏僻的魚塭工寮好掩護，趁機開設天九牌職業賭場，附近出入產業道路均派有專人把風，但警方仍直搗賭窟，一舉查獲27名賭客，依賭博罪嫌移送法辦。

高雄湖內警分局長陳杏結表示，年關將屆，不少職業賭場伺機蠢動，抓準民眾將於過年前試手氣，利用偏僻漁塭及工寮作為隱蔽，大肆攬客「擴大營業」，有幾場尤其喜歡在台南與高雄交界間流竄。

湖內警分局接獲線報，得知阿蓮區港後里「高幹19」電桿對面工寮，有1處天九牌職業賭場，立即由督察組、偵查隊、阿蓮分駐所及一甲派出所組成專案小組查探。

昨天專案人員發現賭場外有5名手持無線電的把風人員，分別在不遠處定點進駐查看，下午1點過後，賭客開始現身聚集，魚塭工寮外停有5、6部廂型車，研判工寮內已聚集大批賭客開賭。

情資回報時，湖內分局正進行射擊常訓，分局長陳杏結立即調度原30名參與常訓警力，直接轉往賭場圍捕取締，傍晚勤務人員於第一時間制伏把風人員，並查扣無線電等證物，趁賭場人聲鼎沸之際，員警直搗賭窟，讓賭客個個措手不及。

警方現場查扣天九牌32張、未開封天九牌2副、桌上賭資2600元、骰子164顆、編號夾子485支、無線電3台等賭博證物，經警偵訊後，將辛姓女地主（61歲）、許姓賭場負責人（44歲）及許姓等5人把風人員和賭客20人，依賭博罪嫌移送法辦。

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