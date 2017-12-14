竊賊假資料騙走神尊 東石港口宮擋下抓到1人

2017-12-14 09:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台南市最近傳出有用民眾以假的身分資料到廟宇請走神尊不還，昨天晚上兩人則到嘉義縣東石港口宮欲迎請神尊，但宮廟間已互通訊息，被廟方人員識破，報警處理，其中一人騎車逃走，一人則由朴子分局警方帶回處理；由於該民眾欲用迎請媽祖神尊被擋下，並未犯案，嘉義警方已轉交台南市學甲分局警方偵辦。

臉書粉絲團「嘉邑伍聖壇 港口虎將軍會」昨轉貼訊息，「大家注意如果有看到或知道，南鯤鯓鹿港池，南鯤鯓八三王，六甲騎哮媽，六甲觀音老三媽，已被不明人士«請出去不回»，請大家幫忙尋找」，指多間廟宇神尊遭侵佔，嘉義、台南一帶宮廟都已互通訊息，請各大廟宇留意。

港口宮副主委鄭政吉說，港口宮廟方清查最近欲迎請媽祖神尊者資料，發現其中一組人士相當可疑；昨晚7點多，一名66歲男子到廟內要迎請媽祖，另一名年輕人騎機車在外等候，廟方懷疑他們就是最近侵佔神像的嫌犯，先要年輕人也進廟，但該名年輕人不進廟，反而立即騎車逃走，廟方趕緊通報警方。

鄭政吉說，經查，2名男子是從北部搭車到嘉義市，租機車後到港口宮，應是預謀犯案，由於港口宮媽祖並未被帶走，嘉義警方已通知台南市警方將嫌犯帶回偵辦；許多信眾得知港口宮擋下神尊被侵佔，更讓直說是「蚶仔寮媽，威靈」。