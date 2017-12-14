全力搶救！彰化燒炭案 兩幼兒腦部功能恐受損

2017-12-14 09:05

〔記者湯世名／彰化報導〕全力搶救！昨天彰化縣驚傳疑似燒炭自殺的母子3人，經過彰化基督教醫院醫護人員漏夜施以高壓氧全力搶救，林姓婦人昏迷指數已回升至10分，兩名子女則是瞳孔對光已有反應，但醫院憂心兩名幼兒腦部恐有受損，正在小兒加護病房救治與觀察後續生命徵象變化。

昨天下午林姓婦人與兩名分別年僅4歲、2歲的子女，在家中疑似燒炭自殺被幼兒園老師發現後火速送醫搶救，醫護人員將3人送入成人急診室與兒童急診室搶救，醫護人員對著已陷入昏迷的男童、女童輕聲呼喊：「加油，不要放棄！」40歲的林姓婦人昏迷指數一度為9分（正常15分），意識混亂，以氧氣面罩供百分之百氧氣治療，兩名子女昏迷指數4至5分，不排除有生命危險。

經醫護人員漏夜搶救，今天上午林姓婦人昏迷指數已從9分回升到10分（正常15分），抽血檢查一氧化碳血紅素濃度已經正常，但意識仍然無法恢復正常，院方仍不排除有生命危險，正住加護病房救治。

至於兩名子女，經醫院漏夜施以高壓氧搶救，今天上午抽血檢查一氧化碳血紅素濃度已經正常，兩人瞳孔對光有反應，為防止肢體抽搐躁動，施以鎮靜治療。院方憂心兩名子女不排除有傷到腦部，正住小兒加護病房救治與觀察後續生命徵象變化。

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