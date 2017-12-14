桃園蘆竹大火5人逃出、6人失聯 家屬到場急尋

該廠2樓隔間為員工宿舍，疑有人受困。（記者魏瑾筠攝）

2017-12-14 07:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位於桃園市蘆竹區的矽卡有限公司，今深夜2點9分傳出火警，2樓員工宿舍全面燃燒，5人自行從火場逃出，疑有6人受困，都為越南籍男子；其中一名失聯的馮姓男子，其老婆的弟弟、妹妹都在現場焦急等待，妹妹透露，姊夫來台不到3年，姊姊剛來台在其他工廠工作，還不敢讓姊姊知道姊夫失聯消息，並表示，因常常到工廠聊天，失聯的6人她都認識。

而失聯馮男老婆的弟弟則表示，姊姊昨天剛抵台，記者再追問姊夫是否昨晚就不見，他則回在裡面（工廠）上班後，即匆匆離去。

截止凌晨4點48分消防隊共派出42車，99人，現場無危險物品，1、2樓全面燃燒，燃燒隔熱紙及PET塑膠膜，面積約1000平方公尺，救災人員搶救中。

該廠廠長到場表示，該棟建築住11名越南籍移工，5人逃出，還有馮姓、陳姓、裴姓、2名阮姓及黃姓等6人失聯，不確定是否受困。

到場關心火勢的台籍員工透露，目前全面燃燒的建築，一樓為倉庫，2樓有一間隔間作為員工宿舍，約住10人，都是外籍移工；截止4點為止，已有5名越南籍男子逃出，2人送往長庚、2人送往署立桃園醫院、1人送至敏盛醫院。

送醫名單：30歲朱男自2樓跳下，右腳腳踝扭傷及右臉灼傷、26歲阮男手腳、臉部均有燒燙傷，2人送往長庚醫院；23歲阮男雙手掌及腳部燒燙傷、34歲陳男手腳均有燒燙傷，2人送往衛生福利部桃園醫院；30歲潘男嗆傷，送往敏盛醫院。

據了解，發生大火的矽卡有限公司創立於1998年，主要從事汽車隔熱紙、安全防爆膜、LCD靜電貼、抗刮膜及各式塗佈相關產品的生產製造。

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桃園市蘆竹區的矽卡有限公司，今深夜2點9分傳出火警，2樓員工宿舍全面燃燒，目前疑有6人受困。（記者魏瑾筠攝）

該廠2樓隔間為員工宿舍，疑有人受困。（記者魏瑾筠攝）

起火的員工宿舍對面就是矽卡工廠。（記者魏瑾筠攝）