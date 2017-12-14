幼教老師家訪救出3條人命 痛哭自責：沒早點到

老師作筆錄時仍十分自責，警方一直安慰地。（記者顏宏駿攝）

2017-12-14 06:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉昨天傍晚傳出一名媽媽帶著一對年幼的子女燒炭自殺，母子3人，媽媽情況較穩定，2名小孩都未脫離險境。

該案爆發時，上大夜班的楊姓爸爸正在2樓房間呼呼大睡，渾然不知兒子一整天沒去上學，一直到傍晚5點聽到外面有人在喊他名子，他才睡眼惺忪地下樓開門，老師經爸爸指引，直衝3樓，驚見媽媽和哥哥、妹妹昏迷倒臥房間。

昨天這名老師到竹塘派出所作筆錄，情緒仍非常激動，幾度痛哭，十分自責自己沒有早一點到家查訪，但所長柯豐田安慰她，「如果沒有妳到府訪查，恐怕警方發現時，恐發現時3人均無息，成為社會驚天大案」。

事實上，該名幼教老師非常盡職，昨天傍晚下課到楊家門外，一直按門鈴，但沒有人應答，此時媽媽與孩子已昏迷在3樓房間，爸爸在2樓睡到「不醒人事」，老師仍不放棄，一直打爸爸的手機，仍無人接聽，老師在樓下一直喊爸爸的名字，爸爸在睡夢中才驚覺有人在喊他，這時才下樓開門。

老師是否意識到媽媽有可能尋短，不得而知，但母子3人被發現時，警方曾問爸爸「為什麼會這樣？」，爸爸只說「幾天前跟太太發生口角，兩人冷戰至今」。

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