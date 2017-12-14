購買夢幻級預售屋 說好的lounge bar變水泥露臺…

2017-12-14 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一起建案廣告超夢幻，聲稱大樓內將有lounge bar、撞球檯、有氧教室等飯店級設施，吸引不少買家砸錢購屋，未料，交屋時空空如也，只有一片水泥露臺；公平交易委員會調查後認定廣告不實，開罰百萬元；建商不服提告抗罰，主張那些設施屬違建，無法興建的責任應由買家承擔，但未獲法院採信，判建商敗訴該罰。

103年起，建商與代銷公司合作，利用書面、電子看板、網路廣告推銷預售屋，資料上刊載13樓將有lounge bar、有氧區、撞球檯、健身房等公共設施，並由現場銷售人員向消費者說明，時間長達兩年。

沒想到竣工時，廣告應有的設施「憑空消失」，建商未按圖施工，還表示該處核准登載用途為「露臺」，若要加蓋那些違章建築，屬「二次施工」，相關責任由買方承擔，買方亦不得主張權利或要求建商負違約責任。

公平會介入調查，認定廣告確實足以使人誤認lounge bar等設施可於13樓頂樓平台合法使用，而建商明知該處的用途是「露臺」，在上面興建任何建物都屬違建，卻仍不實廣告，影響大眾做出不實決定，導致市場交易喪失效能，產生不公平競爭，依「公平交易法」裁罰建商100萬元、代銷業者45萬元。

建商主張，賣屋時與買家簽訂「景觀美化同意書」，載明二次施工的責任均由買家負擔，並無欺騙之意；但承審的台北高等行政法院合議庭發現，興建娛樂設施的費用，建商已先合併於房屋價金內向買家收取，單憑「二次施工」一詞，無法讓買家理解施工屬違建，也難以知悉可能面臨拆除的後果。

合議庭指出，房屋廣告對購屋者具有關鍵影響，但建商卻長時間不實廣告，影響交易秩序，獲利不低，公平會考量初犯，開罰100萬元合理。