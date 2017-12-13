馬英九告發北檢洩密 律師嘆：自食惡果

2017-12-13 23:46

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統馬英九痛批北檢偵辦三中案違反偵查不公開，13日大動作告發北檢洩密，看在律師洪偉勝眼裡，大嘆他是「自食惡果」，指之前特偵組辦扁案時，不時放風聲引導輿論，但時任總統的馬卻噤聲，放任體制扭曲，直到自己成為受害者，才站出來發聲，已無法解決整體結構問題。

洪認為，馬以北檢不能公正處理聲請移轉管轄，理由非常薄弱，若要聲請北檢迴避，被接受的機率也很低，他的行為較像是政治動作，施壓北檢意味不低。

洪舉例，特偵組調查特偵組檢察官教唆辜仲諒偽證案，最後以無嫌疑簽結，馬英九當時對這起「自己查自己」都沒意見了，如今卻要北檢移轉管轄，很難說服外界。

洪研判，馬英九在三中案，應有提外部專家的「價格合理性評估意見」報告作為抗辯，主張售價是依據會計師等人的專業意見，與他無關，就算報告有誤，也是經過層層關卡才到他這拍板；洪認為其中各節點都是防火牆，也都可能是「下一個余文」。

洪指出，檢方搜索扣押時，如發現馬對鑑價報告有特別指示，或隱匿資料造成鑑價失真，影響專家的獨立性與專業性，起訴的可能性就會大增。

律師黃帝穎表示，外傳馬英九主持中視交易會議時說出「那就回饋給他」，若屬實，代表他在整起交易案具主導地位，無法切割；另會議中爭執的4.8億元價差，背後代表的是投資人的利益，不容馬一人意志裁決，假設檢方查出馬明知有價差，卻罔顧股東權益，逕行「回饋」，恐涉犯「證券交易法」的特別背信罪，刑責加重。

黃解釋，中視與中投均為上市公司，公開發行股票，須對投資大眾負責，本案涉及4.8億元價差，背信刑度7年起跳，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

黃認為，馬英九告北檢洩密，卻未告爆料媒體誹謗，代表報導可能為真；至於馬連跑三檢批檢方，也說明了他知道偵查不公開，建議他在黃世銘洩密案二審認罪。

「不只中視，中廣及中影也應詳查！」黃表示，特偵組前以查無不法簽結三中案，理由很牽強，譬如趙少康說以10億元買中廣頻道經營權，但使用的土地與建物租金15億元跑哪去了？而中影案，特偵組雖稱有不動產「回算機制」，不算賤賣，但事實證明就是賤賣！