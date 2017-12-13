赴湯蹈火義消李俊宏因公殉職 分隊弟兄流下男兒淚

李俊宏生前熱愛潛水，自費買潛水裝備，遇到要搜救溺水，常常衝第一。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-13 23:33

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東新園消防分隊義消小隊長李俊宏，昨天晚間因為打火卻疑因嗆傷導致死亡，令人遺憾，生前個性海派的他，是分隊大大小小的開心果，驚聞死訊，讓分隊難以接受，還有義消兄弟聞訊悲從中來，流下男兒淚。

41歲的李俊宏是屏東人，從97年開始就加入新園消防分隊義消，還是縣內首批至消防署火災搶救訓練場受訓的義消，而熱心好義的他，只要在家聽到消防車警鈴呼嘯而過，必定放下手頭工作，出門追隨火場第1線，火場幾乎必入、下水搜也排第1，一定要救出受困民眾，堪稱是「赴湯蹈火」只為救苦救難的活菩薩，敬業態度就算在正職消防員間都屬非常頂尖。

李俊宏生前於新園、東港一帶經營冷凍餐廚事業，作生意交遊廣闊，而他的個性海派又熱心，投入義消後奉獻給新園消防分隊，生前為義消小隊長，分隊內不管是正職消防員還是義消，都對他的印象深刻，指他具幽默感，既熱血又熱情，人緣相當不錯。

身材挺拔、約180公分高的李俊宏，因興趣投入水肺潛水訓練並取得執照，為保持潛水熟悉度，除自費購買裝備，還常和潛伴到小琉球、墾丁潛水維持休閒和自訓並重的腳步，在臨海的新園鄉屬救溺任務中流砥柱，部分消防隊員更形容他是「潛水搜救一把罩」。

指導李俊宏潛水的教練戴榮輝指出，他就算已經在義消服務近10年，至今仍未消磨半點熱情，只要在家聽到消防車警鈴，第一時間竟是拋下手邊工作前往救援，昨天他與李都是接獲通知後伴同到場，而李一到火場也是常常衝第一進入場，以往累積的經驗相當豐富，出入火場的次數在義消中屬非常罕見，這次出事令人大感意外，也實在令人難以接受。

事發後，新園消防分隊陷入低氣壓，隊內就有義消當場忍不住嗚咽出聲流下男兒淚。1名前鳳凰志工則表示，李俊宏在潛水救援已算專業，但只要不熟的救護，他也虛心求教，甚至再去考取EMT1救護執照，上進心令人敬佩。

李俊宏遺下國中、國小的1女1子和太太，家庭感情和樂，由於今年他才卸任東港某國小家長會長職務，今天除消防界的同仁，曾有接觸的校長也前去靈堂致意，人在國外的屏東縣長潘孟安下午則打越洋電話，請消防局長許美雪代表縣府慰問因公殉職的李俊宏家屬，致上最高敬意。