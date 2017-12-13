蘋果推新機不跟進 詐騙集團改賣「假舊機」

2017-12-13 23:55

〔記者王捷／台南報導〕一到蘋果推出新機就是果粉搶購的時機，也引起詐騙集團、手機黃牛注意，過去詐騙集團會趁這時段，以低於市場價格賣出「假新機」，詐欺案例太多，讓消費者有所提防，但魔高一尺道高一丈，近日警方發現，詐騙集團近期改賣「假舊機」，尤其iPhone 7的詐騙機越來越多，並多以「舊機脫手」等方式，吸引受害者上當，呼籲消費者要注意。

過去詐騙集團會以「飢餓行銷」類的商品，作為詐騙的誘餌，例如演唱會門票、蘋果新機或是相關高價、限量的商品，並以低於市場的價格放在網路上，吸引想撿便宜的消費者，要求受害者將款項匯入人頭帳戶後，歹徒會再請車手到ATM領款。

警方指出，「假商品」的詐欺案例很多，警方也做了很多案例宣導，同時用異業聯防的方式，逮捕詐欺車手，讓台南市的詐欺數字下降許多，但詐欺手法已不能多變，為了能騙到錢，歹徒只能在騙術細節上更精明，不以飢餓行銷的商品作誘餌，改換「過季商品」行騙。

最近警方就發現，雖然iPhone X已經上市，過去歹徒都會以最新的蘋果商品做為誘餌，近期卻頻出現購買iPhone 7受騙上當的名眾；警方表示，歹徒以「脫手價」「存貨多」等理由標榜低價，混淆視聽讓民眾更容易上當。

購買高價商品大多會有警戒心，通常歹徒都故意表態要面交，讓受害者卸下心防後，又稱自己在東部地區，有受害者嫌麻煩也因此上當，警方呼籲在網路交易，要找信任度高的賣家，同時也會深入調查「假過季商品」的詐騙方式。